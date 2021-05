Calciomercato Juventus, il bivio: senza rinnovo ci sono gli States

LEGGI ANCHE –>Cuadrado affare fatto: firma in arrivo fino al 2023

Come ha scritto il giornalista Nicolò Schira su Twitter, l’esperto difensore centrale pare essere ad un bivio visto che il suo contratto è in scadenza a giugno. A breve dovrebbe incontrare il presidente Agnelli per capire le intenzioni del club. La sua intenzione è quella di giocare per un’altra stagione.

Giorgio #Chiellini’s contract expires in June: the captain of #Juventus would like to play for another season. He will meet President Andrea #Agnelli to discuss his future in the few next days. #CincinnatiFC have shown interest, if Chiellini doesn’t extend the contract. #MLS

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2021