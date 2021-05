Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Novità dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, annuncio importante sul futuro di Buffon: ecco la situazione relativa all’ex portiere bianconero

Calciomercato Juventus Buffon Parma / Ancora tutto da scrivere il futuro di Gigi Buffon. A margine della partita del cuore, Supergigi ha rivelato la sua intenzione di prendersi del tempo per decidere con tranquillità il suo futuro. Di “quindici giorni” ha parlato Supergigi, ma l’impressione è che ne serviranno qualcuno in più.

Come ha rivelato Gianluca di Marzio, infatti, l’ex capitano bianconero è entrato nel mirino del Parma, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi con l’entourage dell’estremo difensore: Maresca starebbe provando in tutti i modi a convincere Buffon, che intanto ha ricevuto proposte dalla Grecia ( Panathinaikos) e dal Brasile.

Nei giorni scorsi si era vociferato di un interessamento anche del Benfica, del Monza e della Roma, ma non sembrano esserci conferme in merito. “Sceglierò la situazione che reputerò più stimolante” aveva detto il numero uno dei numeri uno qualche giorno fa: il rebus non è stato ancora sciolto. Da non escludere sorprese dell’ultim’ora: ma la novità, intanto, è il sondaggio del Parma, che ha bisogno di un portiere di esperienza al quale affidare le chiavi della propria porta, troppo spesso violata in questa stagione.