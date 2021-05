Calciomercato Juventus, “fake news”: l’attaccante si chiama fuori

Calciomercato Juventus, l’attaccante si chiama fuori bollando tutto come “fake news”: ecco quello che sta succedendo

Il suo nome, molto spesso, è stato accostato alla Juventus. Soprattutto alla fine di questa stagione. La sua non è stata esaltante: ha giocato poco. Però, quando lo ha fatto, è stato decisivo. Anche nella finale di Coppa di Francia è andato a segno. Mauro Icardi, però, non sembra avere nessuna intenzione di lasciare il Psg alla fine della stagione. E bolla clamorosamente come “fake news” – tramite i suoi social – tutte le notizie che lo vedevano vicino alla società bianconera.

Non sarà quindi Icardi il prossimo attaccante della Juventus. Anche se non è detto che, andando avanti nel mercato, i bianconeri non ci provino soprattuto se capitasse l’occasione e il Psg dovesse abbassare le pretese. Passa tutto, almeno per il momento, dalle mosse parigine. Che perderanno Kean destinato a tornare all’Everton. Ma potrebbero decidere di riprenderlo. Anche se è proprio l’azzurro il vero obiettivo di Allegri per la prossima stagione.

