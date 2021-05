Calciomercato Juventus, come può cambiare la formazione con Allegri

Saranno sicuramente giorni davvero bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con la società bianconera pronta a fare grandi cose.

Il primo passo il club l’ha fatto, aprendo al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Accordo praticamente fatto, per lui si tratta di un ritorno a Torino dove vuole essere ancora protagonista. I piani della Juve per quanto riguarda acquisti e cessioni passeranno inevitabilmente dalle idee del tecnico, dal modo in cui vorrà mettere in campo la sua squadra. Non si escludono delle partenze dolorose, ma la squadra rimarrà molto competitiva e ambiziosa. E su questo non ci sono dubbi.

