Marotta chiama e Allegri non risponde cinque volte. Max snobba l’Inter

Interessante retroscena nella giornata di ieri prima che la Juventus chiudesse con Allegri. Marotta ha provato a chiamarlo, ma è stato ignorato.

Una decisione tutt’altro che semplice o scontata, dopo due anni «al prato», in tanti si sono accorti di voler Allegri come prima scelta, che ha ascoltato tutti. Il Real, si sa. Ma anche il Napoli per esempio. Infine l’Inter. Ecco, l’Inter. Dietro il ritorno di fiamma degli ultimi giorni della Juve c’è forse proprio la rivoluzione tecnica nerazzurra. Senza la fuga di Antonio Conte non ci sarebbe stato il definitivo affondo di Beppe Marotta. La scintilla per convincere la coppia Agnelli-Elkann a fare di tutto per riportare alla base Max. Tuttavia c’è un retroscena che farà contenti i tifosi bianconeri. L’aver snobbato l’Inter e l’ad Marotta non rispondendo al telefono.

LEGGI ANCHE >>> Allegri e il Real Madrid, il retroscena che lo ha portato alla Juventus