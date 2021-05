Morata e Kulusevski, Allegri vuole ripartire da loro due

Max Allegri ha espresso gradimento per Morata e punta a rilanciare anche Kulusevski. Chiesa punto fermo della compagine bianconera.

Domenica c’è stato uno spoiler, un’anticipazione a Bologna. Kulusevski e Chiesa sulle fasce, Dybala e Morata davanti. Diciamo 4-2-3-1. Ecco, senza CR7 la Juve potrebbe essere si- mile. Le parole di Allegri a Sky, il 21 marzo: «Dybala è un giocatore straordinario, è manca- to molto perché fa gol. Morata è un ottimo giocatore, come Chiesa». Insomma, sembra tutto disegnato per Max che dal canto suo non sta nella pelle.

Morata e Kulusevski, loro ci sono

Con Morata verrà esercitato il nuovo anno di prestito, mentre con Kulusevski si spera che l’esplosione della finale di Coppa Italia e della gara di Bologna continui imperterrita. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il canterano ora è più probabile che la Juve eserciti il diritto di prolungare il prestito con l’Atletico per 10 milioni. Non sicuro, più probabile. Per Dybala invece occhio al rinnovo. Il rapporto con Allegri è stato ottimo e si è chiuso con un brutto 2018-19. Se CR7 partisse però… Quanto a Chiesa, Federico non faceva impazzire Max in passato ma i progressi del 2021 sono talmente impressionanti da renderlo un punto fermo. A loro si aggiungerà probabilmente una punta.