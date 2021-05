Nel prossimo calciomercato della Juventus potrebbero esserci davvero dei nomi importanti in arrivo e magari anche qualche ritorno come quello di Allegri.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza della Juventus in questo momento sta facendo delle valutazioni importanti riguardo i rinforzi da affidare al tecnico che ha preso il posto di Pirlo. Ci saranno dei giocatori che potrebbero essere sacrificati per fare cassa, altri che magari hanno reso meno delle aspettative e finiranno dunque sul mercato. La sicurezza dei tifosi è che la volontà del club è quella di allestire una squadra forte in tutti i reparti, vogliosa di tornare a vincere in Italia e in Europa. E dunque i supporters si aspettano dei colpi estivi.

