Calciomercato Juventus, si riapre la pista Aguero | Dalla Spagna l’annuncio

Aguero alla Juventus, calciomercato: importanti aggiornamenti sul futuro del Kun, il cui approdo al Barcellona rischia di saltare

Aguero Calciomercato Barcellona Juventus / Sergio Aguero avrebbe voluto chiudere la sua storia d’amore con il Manchester City sollevando nel cielo di Oporto quella Champions League che è diventata nel corso degli anni, una vera e propria ossessione per il Kun. E invece, schierato da Guardiola quando mancavano 15 minuti alla fine dei tempi regolamentari, l’argentino non è riuscito ad incidere, finendo nella morsa dei difensori di Tuchel.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Demiral | Arriva la decisione definitiva

Neanche il tempo di digerire il boccone amaro, che già il bomber è “costretto” a sciogliere le riserve sulla sua possibile destinazione, che, come annunciato qualche settimana fa, non sarà il Manchester City. Negli ultimi giorni sembrava cosa fatto il trasferimento dell’attaccante al Barcellona, ma al momento non è stato ancora ufficializzato nulla.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, spunta a sorpresa l’insidia Mourinho

Come rivelato dal Mundo Depurtivo, il futuro dell’ex City ( ormai possiamo dirlo) è legato a doppia mandata con quello di Leo Messi. Nel caso in cui la “Pulce” dovesse entrare nell’ordine di idee di lasciare la Catalogna, accettando una nuova avventura ( il Psg resta in pole, ma la pista si è raffreddata), Aguero non accetterebbe la destinazione Barca.

Aguero alla Juventus, calciomercato | I bianconeri rientrano in gioco?

Juventus Aguero Calciomercato / Il fatto che Aguero snobbi la destinazione Barcellona, chiaramente riaccende le voci di un eventuale approdo del Kun alla Juventus. La pista, raffreddatasi nelle ultime settimane proprio per l’affondo deciso dei catalani, clamorosamente potrebbe ritornare in auge, anche se per la “Vecchia Signora”, Aguero non è una prima scelta, in quanto Allegri preferirebbe dirottare le proprie attenzioni su un profilo più giovane, come Icardi o Kean. Appare piuttosto inverosimile che i bianconeri decidano di “forzare” il colpo Aguero, a cui comunque andrebbe corrisposto almeno un biennale da 7/8 milioni di euro a stagioni, troppi per un club intenzionato a ringiovanire la rosa, e ad abbassare il più possibile lo spazio salariale.