Calciomercato Juventus, incontro decisivo | Cosa trapela

Calciomercato Juventus, incontro decisivo previsto la prossima settimana. Sfuma il centrocampista obiettivo dei bianconeri

La Juve che prova a rinforzarsi per la prossima stagione, ha chiari in mente, almeno all’apparenza, quali sono gli obiettivi. Soprattutto in mezzo al campo, i bianconeri, hanno l’intenzione di dare ad Allegri quelle pedine che servono per alzare il livello tecnico della rosa. Ovviamente i nomi che circolano sono diversi, ma senza dubbio, Aouar, era quello che maggiormente interessava la Juventus.

La mancata qualificazione del Lione alla prossima Champions League, ha aperto ad una cessione del centrocampista classe 1998. Aulas ormai ha capito che non può trattenerlo, e cercherà di ricavare il più possibile dalla sua cessione. I bianconeri, che adesso comunque sono in piena rivoluzione e devono mettere a posto le pedine all’interno della società, potrebbero perdere l’occasione. Anche perché nella prossima settimana, secondo i portali spagnoli, ci sarebbe un incontro decisivo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Rabiot sicuro sul suo futuro