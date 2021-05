Calciomercato Juventus, svolta per Donnarumma | Ufficialità decisiva

Il calciomercato della Juventus è pronto a riservare grandi novità alla tifoseria bianconera. Con tanta voglia di aprire un nuovo ciclo con Allegri.

Uno dei grandi obiettivi dei bianconeri è l’arrivo a parametro zero di Gigio Donnarumma. Il portiere della nazionale azzurra, sicuro protagonista ai prossimi Europei, non rinnoverà il suo accordo con il Milan (che intanto ha già preso Maignan). Questo vuol dire che dal primo luglio sarà libero di accasarsi altrove a costo zero. La Juventus è in lizza, con il Psg e il Barcellona, per ingaggiarlo. Proprio per quanto riguarda gli spagnoli però c’è una notizia che arriva dalla Germania e che potrebbe estromettere i blaugrana nella lotta per il portiere italiano.

