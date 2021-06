Calciomercato Juventus, novità importanti riguardo al futuro del campione portoghese che ancora non ha deciso cosa farà.

Calciomercato Juventus, ancora decisamente incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese adesso è concentrato appieno sull’imminente europeo ma il suo futuro appare ancora un’incognita. C’era l’opzione del grande ritorno in Premier League, laddove tutto iniziò alla guida del Manchester United di sir Alex Ferguson. Ma proprio dall’Inghilterra, esattamente sui tabloid inglesi, il portoghese è stato decisamente “snobbato”. ‘Evenening Standard’ scrive, parlando dell’operazione CR7: “Un colpo più romantico che altro e per vendere le magliette ma non una priorità per i Red Devils”.

Calciomercato Juventus, futuro CR7: c’è una novità

Una bocciatura per il tabloid inglese, che poi aggiunge: “Il grande ritorno di Cristiano Ronaldo garantirebbe a Solskjaer due attaccanti come CR7 e Cavani, che nella prossima stagione avranno rispettivamente 37 e 35 anni. Una scarsa gestione per il lungo termine, con giocatori troppo avanti con l’età”.