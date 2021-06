Calciomercato Juventus, l’assist dalla Premier League potrebbe già rendere immediato l’arrivo del giocatore.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ormai in piena corsa per l’acquisto del portiere Gigio Donnarumma. Ma l’ultima novità, riportata da ‘Calciomercato.it’ potrebbe davvero ufficializzare l’operazione in tempi brevissimi. Come sappiamo, la squadra bianconera prima di procedere con la firma del nazionale italiana doveva risolvere la situazione relativa all’attuale portiere, Szczesny. Il polacco, che sarà impegnato con la sua nazionale agli europei, potrebbe ritornare in Premier League, all’Arsenal, squadra dove si trovò molto bene in passato. Un assist decisamente positivo per Gigio che a breve potrebbe, quindi, approfittare della situazione e diventare ufficialmente il nuovo portiere bianconero.

Calciomercato Juventus, l’assist dalla Premier: arriva subito

Ad accelerare i definitivi contatti fra Donnarumma e la Juventus sarà, dunque, l’Arsenal che si è fatta avanti per riavere il portiere polacco Szczesny. Non è quindi da escludersi il ritorno con i Gunners, laddove tutto era iniziato.