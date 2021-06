DAZN, tutte le novità. Pubblicati i prezzi degli abbonamenti

Dazn ha pubblicato i prezzi degli abbonamenti per il campioanto di Serie A. Sconti ai vecchi abbonati e un occhio di riguardo ai nuovi.

Ci siamo, DAZN ha pubblicato la propria offerta, svelata questa mattina da Calcio&Finanza. A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). A questi si aggiungono LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Dazn, i prezzi del pacchetto