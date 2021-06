Bonucci, clamoroso addio. Arriva la telefonata alla Juventus

La pista che potrebbe portare Bonucci a Roma andrebbe seguita. Per quanto si tratterebbe di un trasferimento davvero imprevedibile, l’ipotesi non sembra impossibile. Mourinho, dopo l’ultimo scontro tra il suo Manchester United e i bianconeri, non mancò di esaltare le qualità di Leo. Mentre il 19 bianconero potrebbe non rientrare nei piani di Allegri per il futuro. I rapporti tra il tecnico e il giocatore sono sempre stati abbastanza altalenanti. Ricordando il famoso episodio dello sgabello di Porto, viene da pensare che Allegri potrebbe non avere problemi a privarsi di lui. In più lo Special One definì lui e Chiellini «due professori di Oxford per ciò che riguarda il modo di difendere».