Calciomercato Juventus, le parole di Morata sul suo futuro

Il reparto offensivo da rinforzare sembra essere la priorità del calciomercato della Juventus, con i bianconeri che cercano un centravanti di spessore.

Al momento nessuno dei tre attaccanti in rosa è sicuro della permanenza a Torino, seppur per diversi motivi. Ronaldo potrebbe partire, mentre per Dybala ora pare esserci in arrivo un rinnovo contrattuale. E Morata? Lo scorso anno protagonista con i bianconeri, potreebbe continuare la sua avventura in bianconero – magari con un rinnovo del prestito oneroso – ma non è nemmeno da escludere che possa tornare all’Atletico Madrid, club che ne detiene il cartellino. Una decisione sarà presa nei prossimi giorni.

