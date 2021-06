Juventus, altro possibile ritorno in bianconero all’orizzonte

La Juventus per adesso pensa al calciomercato dopo aver compiuto nei giorni scorsi la mossa più importante, quella della nomina del nuovo allenatore.

Massimiliano Allegri è tornato a Torino per prendere il posto di Andrea Pirlo. Lo aspetta una missione complicata, quella di riportare la Juve sul tetto del campionato italiano e magari a renderla protagonista anche in Europa. Per questo motivo la dirigenza si darà da fare per trovare sul mercato le pedine adatte al suo gioco. A breve inizieranno gli Europei, poi l’attenzione si focalizzerà sul ritiro precampionato che servirà a preparare nel migliore dei modi la prossima stagione.

