Locatelli, crolla la quota per il passaggio alla Juventus

Il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus è scesa a 1.65, segno che il mediano è pronto a lasciare il Sassuolo per la Vecchia Signora.

I betting analyst di SNAI quotano a 1,65 il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus. Seguono la permanenza del giovane regista al Sassuolo, a 3,50 così come un suo trasferimento allo Shakhtar Donetsk del suo ex allenatore Roberto De Zerbi. Probabilità molto basse, al momento, per le altre big che aspirano al regista azzurro. Il Paris Saint Germain e il Barcellona si giocano a 15, con il Milan a 20 e l’Inter a 25, alla pari del Real Madrid.

Locatelli costa 40 milioni

Le quote prospettate dal portale Agipronews lasciano ipotizzare un imminente trasferimento. E’ Locatelli uno degli obiettivi bianconeri per il centrocampo, calciatore come detto cresciuto tantissimo e pronto al salto in una big. La Juve continua nel suo corteggiamento ma il Sassuolo non molla sul prezzo. Che è (almeno) di 35 milioni di euro, presumibilmente 40. Per questo motivo i bianconeri hanno bisogno di cedere. Poi potrebbero così andare all’assalto del talento neroverde. C’è tempo, perché l’operazione Cherubini vuole completarla per i primi di luglio, lasciando il regista sereno agli Europei.