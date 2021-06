Superlega, la Uefa attacca ancora: «Sanzioni per Juve, Real e Barcellona»

Theodore Theodoridis, segretario generale dell’Uefa e uno dei dirigenti più vicini al presidente, Alexander Ceferin, rincara la dose sulla questione Superlega.

«Juve, Barcellona e Real Madrid fuori dalla Champions League? È una possibilità». Parola di Theodore Theodoridis, segretario generale dell’Uefa e uno dei dirigenti più vicini al presidente, Alexander Ceferin. «Se non rispettano le regole, possono essere escluse – conferma in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca -. Dipende da loro; va sottolineato che tutti gli altri club hanno accettato le regole. E ho capito che i nove che hanno ammesso l’errore hanno iniziato le procedure per liquidare la società della SuperLega».

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, le parole di Ancelotti sul ritorno al Real

Uefa, pugno duro con la Juventus per la Superlega?

Theodoridis chiarisce che le sanzioni non saranno «una decisione personale e non avrà nulla a che fare con il presidente dell’Uefa o il Comitato Esecutivo. Nell’Uefa abbiamo una chiara divisione dei poteri, con l’Esecutivo e la direzione da un lato e gli organi giudiziari dall’altro. Né io né il presidente possiamo intervenire sul lavoro degli organi giudiziari». Il segretario riconosce che «Juve, Barça e Real sono tra i club migliori al mondo. Perché dovrei sperare che non competano? Però è chiaro, per l’Uefa tutti i club sono uguali e noi difendiamo valori come il rispetto, il merito sportivo e l’uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le regole, devono andare incontro alle conseguenze che decideranno gli organi indipendenti». Insomma, la Superlega fa ancora discutere.