Calciomercato Juventus, trovato l’accordo con Mino Raiola. Diventa così ufficiale il rinnovo. Vestirà ancora la maglia bianconera.

Ad un certo punto della stagione sembrava finita: oggi, invece l’annuncio ufficiale del rinnovo per un’altra stagione del contratto. Una notizia che fa felici i tifosi juventini. Che dopo aver perso Laura Giuliani e Rita Guarino (e con Aurora Galli tentata dall’esperienza all’Everton), non riuscivano ad immaginare una Juventus senza di lei. Bene. L’attaccante rimarrà in bianconero anche nella prossima stagione. Barbara Bonansea ha infatti rinnovato fino a giugno del 2022.

Pochi minuti fa è arrivato il tweet della Juventus a confermare il tutto. Sarà ancora Bonansea-Girelli la coppia d’attacco bianconera (e anche della Nazionale femminile), per cercare di conquistare il quinto titolo consecutivo di Serie A. La storia continua.

