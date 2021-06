Juventus, conferenza Agnelli e Paratici: “11 anni fantastici”

Juventus, si conclude dopo 11 anni l’avventura di direttore sportivo di Fabio Paratici che saluta la Vecchia Signora in una conferenza.

Juventus, dopo undici anni si conclude ufficialmente l’esperienza di Fabio Paratici da direttore sportivo bianconero. In una conferenza insieme al presidente Andrea Agnelli, l’ormai ex direttore sportivo fa il punto su quello che è stato in questi, splendidi, undici anni. Dagli acquisti più importanti fino al caso Suarez, ecco cosa hanno detto:

Agnelli sull’ormai ex direttore sportivo ha voluto ricordare tutti i grandi acquisti avvenuti in questi, lunghi, undici anni: “Paratici ha portato grandi giocatori in bianconero. Prendiamo ad esempio Tevez, Dybala e Cristiano Ronaldo“. E poi il presidente ha anche però parlato di un piccolo rimpianto offensivo: “L’unico grande rimpianto fu Van Persie, avevamo cenato e parlato insieme ma alla fine non arrivò”.

