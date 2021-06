By

Calciomercato Juventus, un messaggio sul futuro di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera potrebbe arrivare dallo sponsor Jeep.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo appare ancora un’incognita. Il portoghese non ha ancora deciso quale sarà il suo destino in maglia bianconera e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere indirizzato sempre di più verso l’estero, esattamente a Parigi: al Paris Saint Germain. Un ultimo, importante, messaggio mercato potrebbe invece essere arrivato dallo sponsor. Come riporta ‘Tuttosport’ nel cartellone Jeep con la presentazione delle nuove autovetture, compaiono alcuni protagonisti bianconeri: Dybala, De Ligt, Chiesa e Chiellini ma manca proprio il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto a ritornare in bianconero: accordo vicino

Calciomercato Juventus, l’indizio sul futuro di CR7 viene dalla Jeep

A questo punto ci viene lecito pensare che lo sponsor abbia tenuto in considerazione l’eventuale addio del portoghese, che molto probabilmente potrebbe già ufficializzare il suo passaggio in Francia a fine europeo. Ancora nulla di ufficiale, chiaro, ma questa mancanza su un sponsor così importante fa riflettere. Le volontà degli sceicchi del Psg sono quelle di vincere la Champions fin da subito offrendo un tris offensivo non da scherzare: Neymar, Cristiano Ronaldo e Mbappe.