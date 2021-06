Icardi strizza l’occhio alla Juventus, calciomercato | Il messaggio social

Icardi strizza l’occhio alla # … #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus #Forzajuve #Forzajuventus #InstaJuve #Juventini #Juventino #Juventus #JuventusClub #JuventusTV #MercatoJuve #Scudetto #Seriea https://t.co/SPbllk7chN pic.twitter.com/7wSZ6h0yyd

Una foto che non è passata inosservata, e che i più hanno interpretato sublimandolo in un messaggio di mercato: nelle ultime ore, soprattutto in concomitanza del ritorno di Massimiliano Allegri, la suggestiva pista Juventus è ritornata prepotentemente in auge per Maurito, ormai in rotta di collisione con il Paris Saint Germain, dopo una stagione trascorsa più in panchina che sul manto erboso.

Calciomercato Juventus, colpo Icardi | L’annuncio social fa il giro del web

Non per questo, però, i parigini hanno abbassato le richieste economiche per cedere il bomber, per il quale continuano a chiedere 60 milioni di euro. Si sta ragionando su un possibile inserimento di Cristiano Ronaldo nell’affare, il cui stipendio di 31 milioni annui sta cominciando a pesare troppo sul bilancio del club bianconero. Dipendesse da Icardi, firmerebbe già per la Juve, ma la situazione è in evoluzione, e non è detto che la Vecchia Signora alla fine risulti avere la forza economica sufficiente per piazzare il colpo.