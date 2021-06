Juventus, ansia Bonucci: cos’è successo in Nazionale | Si è temuto il peggio

Juventus, Bonucci ha destato molta preoccupazione: il dettaglio non è passato inosservato. Ecco cosa è successo

Juventus Nazionale Bonucci | Sospiro di sollievo per Bonucci. Il difensore della Juventus, infatti, in occasione di Italia-Repubblica Ceca, dopo uno scontro di gioco, è rimasto accasciato per qualche minuto, richiamando l’attenzione dello staff sanitario azzurro. Si temeva un problema muscolare, al punto che era stato mandato a scaldare Francesco Acerbi, e il centrale era sul punto di abbandonare il manto erboso.

