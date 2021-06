Psg, pronto l’assalto decisivo. Offerti due calciatori alla Juventus

Lo sceicco del Psg vuole far giocare Cristiano Ronaldo con Neymar, ma entro il 30 giugno deve cedere per 80 milioni. Paredes e Icardi per la Juventus?

Il Corriere dello Sport parla di un intrigo internazionale. Sì, perché gli sceicchi e gli sponsor del Psg sognano la supercoppia con Neymar e lo vogliono come super-sponsor del mondiale in Quatar. Cristiano Ronaldo, insomma, è già al centro del nuovo progetto all’ombra della Torre Eiffel. Leonardo si è adeguato al modo di operare degli sceicchi e sa che, oltre all’aspetto tecnico, c’è da soddisfare i desideri di chi tutto può pretendere. Però entro il 30 giugno due cessioni dovranno pur farle. i nomi sono quelli di Icardi e Paredes. Entrambi possono interessare, eccome, alla Juventus. Dal canto suo Agnelli per liberare il Re chiede 29 milioni, giusto per non effettuare minusvalenze.

Psg, assalto a Cristiano Ronaldo

Certamente la coppia CR7-Neymar sarebbe unica e lo stesso brasiliano, recentemente, ha fatto un endorsement bello e buono in favore del portoghese. «Voglio giocare con Ronaldo -ha detto -. Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano». CR7 potrebbe andare alla caccia di un altro titolo nei top campionati europei, dopo aver già conquistato Premier League, Liga e Serie A. Potrebbe anche tentare di realizzare il sogno Champions che il Psg ha solo sfiorato finora. La Juventus resta alla finestra, non si opporrebbe mica.