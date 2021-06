Calciomercato Juventus e Roma, nodo portieri | Decide tutto Paratici

Calciomercato Juventus, girandola di portieri: un effetto domino “rischia” di prendere forma dopo l’annuncio relativo a Paratici

Calciomercato Juventus Roma Donnarumma Szczesny | La girandola dei portieri come non mai, quest’anno sta catalizzando l’attenzione mediatica. Molte big europee, infatti, si trovano a dover chiudere per forze di cose per un estremo difensore affidabile, di valore, al quale affidarsi. Ne sa qualcosa la Juventus, alla quale nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza Gianluigi Donnarumma, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con il Milan. Il classe ’99, sul quale avevano messo gli occhi anche la Roma e il Barcellona, alla fine potrebbe davvero trasferirsi a Torino, sfruttando un altro approdo, quello di Paratici al Tottenham.

Come riportato da “As Roma Live.it“, infatti, tra i primi acquisti del nuovo corso targato Paratici, che sembra vicinissimo alla firma con il Tottenham, potrebbe esserci Szczesny, il cui addio libererebbe spazio proprio per l’ingresso di Donnarumma. A quel punto, però, gli “Spurs” si ritroverebbero ad avere la “patata bollente” tra le mani, avendo in rosa due portieri di blasone come Lloris e Szczesny: il francese, però, è il preferito di Josè Mourinho, che ha espressamente richiesto un rinforzo alla sua dirigenza, alla luce delle condizioni fisiche non proprio ottimali di Pau Lopez, che non offre le giuste garanzie tecniche e fisiche.