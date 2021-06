Calciomercato Juventus, futuro Dybala: la situazione

Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo, con Massimiliano Allegri che attende rinforzi in vista della prossima stagione.

Prima però di pensare ai nuovi innesti da inserire in organico, la dirigenza bianconera dovrà fare chiarezza gli elementi che sono già in rosa. Definendone il futuro. Specie in attacco, dove al momento nessuno dei tre attaccanti che hanno fatto parte della squadra dello scorso campionato sono sicuri di continuare in bianconero. La situazione è delicata anche relativamente al futuro di Paulo Dybala. L’argentino non è stato certo autore di una stagione indimenticabile, complice anche i tanti infortuni. Ma Allegri crede fortemente nelle sue qualità e vuole metterlo al centro del suo progetto tattico.

Calciomercato Juventus, nessun contatto per il rinnovo di Dybala

C’è però un futuro da definire. Il contratto della “Joya” è infatti in scadenza a giugno 2022 e senza un nuovo accordo non è da escludere che la Juve possa prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo, per non correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate. La questione rinnovo per Dybala e la Juventus dunque dovrebbe essere prioritaria, visto che si avvicina l’inizio della prossima stagione. Tuttavia Tuttosport sottolinea come i rapporti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera non siano affatto frequenti, tutt’altro. Pare infatti che non ci siano stati contatti negli ultimi mesi per riaprire la trattativa relativa all’accordo per l’argentino.