Calciomercato Juventus, sì al clamoroso ritorno: ma ad una condizione

Calciomercato Juventus, si vuole accontentare Allegri: ma per il grande ritorno bisogna incastrare ancora alcune tessere

Calciomercato Juventus Pjanic | Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri e l’epurazione di Paratici, il calciomercato della Juventus può finalmente decollare. Tanti i nomi accostati alla compagine bianconera, anche se nelle ultime ore l’attenzione mediatica sembra averne isolato uno in particolare: si tratta di Miralem Pjanic, il cui ritorno in bianconero sarebbe sponsorizzato proprio da “Max”, che ben conosce le qualità del bosniaco, che lui stesso reinventò come regista basso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, ci sarebbe solo un modo per riuscire a porre le basi del Pjanic 2.0: la Juve, al momento, non può permettersi di versare nelle casse del Barca i 60 milioni di euro che i blaugrana richiedono. Ragion per cui, l’eventuale operazione potrebbe partire solo ed esclusivamente nel caso in cui i catalani entrassero nell’ordine di idee di aprire all’ipotesi prestito.

