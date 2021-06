Calciomercato Juventus, Dybala è un problema | Scambio in arrivo

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: gli ultimi aggiornamenti sulla situazione contrattuale della Joya, il cui futuro è appeso ad un filo

Calciomercato Juventus Dybala | Neanche l’arrivo di Massimiliano Allegri ha contribuito a diradare i dubbi per quanto concerne il futuro di Paulo Dybala, che continua ad essere appeso ad un filo. L’argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri in scadenza la prossima estate, e al momento, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sono in agenda summit o incontri di ogni genere tra Jorge Antun, il procuratore della Joya, e i vertici dirigenziali della Vecchia Signora. L’ultimo contatto tra le parti si sarebbe tenuto un mese fa, quando all’ordine del giorno vi era il possibile inserimento dell’ex Palermo nell’ambito del riscatto di Alvaro Morata, con il quale poi si è riusciti a trovare un accordo di altro tipo.

Dybala-Juventus, grana rinnovo: Calciomercato, scambio in Spagna?

Al momento le due parti si sarebbero irrigidite nelle loro posizioni, anche se una delle richieste di Allegri alla dirigenza sarebbe stata proprio quello di accelerare per il rinnovo dell’attaccante, alla luce del sempre più probabile addio di Cristiano Ronaldo. Da non escludere, dunque, un possibile accordo con l’Atletico Madrid, che avrebbe messo sul piatto il cartellino di Saul. Secondo le nostre indiscrezioni, l’argentino sarebbe il primo nome sulla lista di Diego Simeone, per rinforzare il proprio reparto offensivo: si starebbe ragionando sul possibile scambio con Saul, anche se non c’è ancora accordo sulle valutazioni.