Carlitos Tevez lascia a sorpresa il suo Boca Juniors. C’è anche l’ipotesi che l’Apache lasci il calcio giocato. E’ una notizia clamorosa.

C’è una notizia che ha scosso due continenti. Il Sud America e l’Europa. Dopo Zarate, infatti, anche Carlos Tevez lascia il Boca Juniors. La notizia rimbalza dall’Argentina dove ieri sera ha tenuto una conferenza stampa per annunciare l’addio dell’ex attaccante della Juventus. All’età di 37 anni, Carlitos potrebbe anche ritirarsi dopo un anno molto difficile per la morte di suo padre Segundo. Resiste anche l’ipotesi di un’esperienza all’estero.

Tevez, addio clamoroso al Boca

In una vita e carriera ricca di sliding doors e cambiamenti improvvisi, Carlos Alberto Martínez Tévez era riuscito a rilanciare la propria carriera a 37 anni. Quando la critica, ed una parte del tifo del Boca Juniors, lo immaginava prossimo al ritiro. Con caparbietà ed intenzione di imporsi di nuovo, ritornando importante per la compagine Xeneize ben più in là del simbolo e della storia che Carlitos ha sempre avuto dalle parti della Bombonera. Sforzi che hanno portato due nuovi titoli in casa Boca, ridando centralità sportiva che ad oggi appariva la chiave di volta per il sistema tattico della squadra di Miguel Angel Russo.