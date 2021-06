Juventus, allarme De Ligt: lascia l’allenamento dell’Olanda

La Juventus vedrà tanti suoi giocatori impegnati nelle prossime settimane nell’atteso appuntamento con gli Europei, che si giocheranno a partire dall’11 giugno.

L’Europeo sarà una vetrina importante, si disputerà finalmente il torneo che è stato rinviato la scorsa estate e c’è molta attesa per vedere all’opera i grandi campioni del Vecchio Continente. La Juventus, in particolar modo mister Allegri, terrà d’occhio i suoi gioielli e nelle ultime ore c’è stata un po’ di preoccupazione per le condizioni di De Ligt. Il difensore, convocato dall’Olanda, ha infatti avuto un problema all’inguine e ha abbandonato anzitempo l’allenamento della sua nazionale. Le sue condizioni ovviamente verranno monitorate in questi giorni, l’Olanda non vuole perdere uno dei suoi big in vista del torneo.

