Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino | “Non è il più forte della Serie A”

Juventus, secondo il calciatore dell’Atalanta, Cristiano Ronaldo, non è il più forte della Serie A. Ecco la stoccata improvvisa

Sarà che la finale di Coppa Italia non è ancora andata giù. Sarà che anche lui, forse, sognava una Juventus fuori dalla Champions League. Sarà quello che volete. Ma certamente, le parole di Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, non passano sicuramente inascoltate. Un attacco in piena regola a Cristiano Ronaldo. Che, giusto per dovere di cronaca, è stato il capocannoniere. Ma tant’è.

Il fantasista di Gasperini (tanto di cappello per la sua straordinaria stagione), ha parlato al canale Youtube ‘Вацко Live’. Lanciando una stoccata feroce nei confronti di CR7: “Il giocatore più forte della Serie A non è sicuramente Cristiano Ronaldo. La Serie A ha molti più calciatori più forti di lui”. Molti. Bene. Ce ne dicesse qualcuno il buon Ruslan.

