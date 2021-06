Barzagli torna alla Juventus. L’ex difensore avrà un ruolo nuovo

Allegri ha definito con Agnelli il suo nuovo staff. Tra le figure spicca anche quella di Andrea Barzagli, ex difensore tanto amato dal popolo della Juventus.

Ci sarà anche Andrea Barzagli nello staff di Massimiliano Allegri. L’ex difensore della BBC, colonna per anni della Juventus e della Nazionale è pronto a tornare a Vinovo da protagonista. Dopo il ritiro, nel 2019 era entrato nello staff di Maurizio Sarri, rimanendoci però solo pochi mesi. Adesso ecco la sua nuova opportunità con un tecnico al fianco del quale ha vinto 5 scudetti (oltre a quelli con Conte).

Non solo Barzagli, ecco il resto dello staff

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha passato in rassegna i componenti dello staff di Massimiliano Allegri. Come sempre c’è Marco Landucci. Ex portiere, lavora con Allegri fin dai tempi del Cagliari. Al Milan faceva il preparatore dei portieri, alla Juve è diventato il suo vice e tornerà con lo stesso ruolo. Simone Folletti è un altro collaboratore storico. E’ stato ingaggiato da Max per la prima volta nella Spal, agli albori della sua carriera da tecnico. Aldo Dolcetti ha un passato nelle giovanili della Juventus, è stato compagno di squadra di Max al Pisa (1988-89) e i due si sono ritrovati al Milan. Maurizio Trombetta è stato vice di Galeone all’Udinese e ha guidato il Cluj per alcuni mesi da primo nel 2008-09. Allegri lo chiamò nel 2014, quando firmò con la Juve. Claudio Filippi, infine, è l’unico elemento di continuità con il passato. Arrivato con Delneri, non si è più mosso da Torino. Ha già lavorato con Allegri nella prima esperienza alla Juve.