Calciomercato Juventus, ora c’è il Psg in pole position

E’ sempre la questione Donnarumma a tenere banco in questi giorni pre-Europei per quanto riguarda il calciomercato della Juventus.

La situazione ormai sembra essere delineata, o meglio toccherà al portiere scegliere al più presto la sua nuova destinazione. Di sicuro non rinnoverà con il Milan e dunque dal primo luglio in poi potrà accasarsi ufficialmente altrove. E sono tre le squadre che sono interessate a mettere a segno un grandissimo colpo a parametro zero. La Juventus, ovviamente, ma anche altre due big d’Europa come Psg e Barcellona. Che nonostante abbiano tra i pali grandi portieri come Navas e ter Stegen sono tentati dall’ingaggiare l’estremo difensore della nazionale italiana.

Sono giorni davvero caldi, perché sembra esserci una volata a tre per aggiudicarsi le prestazioni del portiere. E secondo gli ultimi rumors adesso in pole position sembra esserci proprio il Psg. Pronto ad assecondare le richieste d’ingaggio del portiere (10 milioni di euro a stagione) e dell’agente Mino Raiola.