Calciomercato Juventus, offerta super e firma ad un passo

Sono ore caldissime per quanto riguarda una pista del calciomercato della Juventus, in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione.

Il nome che ormai circola da molte settimane è quello di Gigio Donnarumma, portiere dell’Italia protagonista ai prossimi Europei. In scadenza di contratto con il Milan, non rinnoverà il suo accordo con i rossoneri e dunque a breve potrà firmare per una nuova squadra a parametro zero. Occasione dunque ghiotta per chi vuole accaparrarsi un portiere forte e affidabile per il prossimo decennio. Pare però esserci vicina una svolta per il futuro del portiere.

