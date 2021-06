Calciomercato Juventus, sorpasso al Barcellona per il bomber

Si preannunciano davvero giorni molto caldi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con tante novità che sembrano essere ormai in vista.

Non solo a livello tecnico ma anche a livello dirigenziale ci sono stati infatti dei cambiamenti. La Juventus però non vuole assolutamente ridimensionare, tutt’altro. L’obiettivo è quello di puntare ancora in alto, alla conquista dello scudetto e di fare bella figura a livello europeo. Per questo motivo si punterà ad un rinnovamento della squadra, con la ricerca di calciatori destinati ad essere i pilastri del futuro. Cambiamenti dunque in vista praticamente in tutte le zone del campo, con l’attacco reparto primario da potenziare.

