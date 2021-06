Calciomercato Juventus, il Tottenham vuole un altro bianconero

Rumors, voci, prime trattative. A pochi giorni dall’inizio dei prossimi europei è sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco.

Non solo acquisti ma anche cessioni in vista per i bianconeri, chiamati comunque a fare i conti con il bilancio. A giorni il Tottenham ufficializzerà Fabio Paratici come direttore sportivo e l’ex juventino sta già lavorando per rinforzare la squadra degli Spurs. E avrebbe messo gli occhi su calciatori che conosce benissimo, come ad esempio Leonardo Bonucci per il quale potrebbe arrivare un’offerta importante. Ma non solo perché gli occhi degli inglesi sarebbero posati anche su un altro bianconero.

