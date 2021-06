Vlahovic e Milenkovic, la Juventus ha una strategia precisa. Eccola

Bernardeschi e Chiesa sono stati due grossi affari per la Fiorentina, spiega la Gazzetta dello Sport. In queste settimane Commisso però sta giocando una partita delicata anche con l’ambiente, proprio sul rinnovo del centravanti. Lo stesso Gattuso ritiene incedibile il goleador, ma il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 tarda ad arrivare. In via ufficiosa fa trapelare quotazioni da 60 milioni in su. A Torino possono spendere tanto. Ma è chiaro che un CR7 alle porte permette di migliorare i conti in maniera consistente. Siamo ancora ai preamboli, tuttavia la strategia è chiara: Vlahovic coccolato e aspettato come fatto con Chiesa.