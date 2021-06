Calciomercato Juventus, bomba De Ligt | Super offerta del Barca: tre giocatori !

Calciomercato Juventus, addio De Ligt: maxi offerta dei blaugrana, comprendente tre calciatori: l’indizio dalla Spagna

Calciomercato Juventus De Ligt | Punto di riferimento della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, anche con Andrea Pirlo Matthijs De Ligt ha confermato i continui segnali di crescita lasciati intravedere sin dal suo arrivo in Italia. Il percorso di assimilazione non è stato facile, ma gradualmente l’asso olandese è riuscito a ritagliarsi i propri spazi, finendo con il diventare un titolare inamovibile. Complice le numerose assenze di Chiellini e Bonucci, l’assistito di Mino Raiola ha avuto un ruolo di primo ordine nel dirigere una retroguardia che, soprattutto questa stagione, il più delle volte è apparsa vacillante.

Un profilo internazionale come quello di De Ligt, ovviamente, non lascia indifferenti gli addetti ai lavori. E nelle ultime ore sono state rilanciate delle voci che vedrebbero l’ex capitano dell’Ajax lontano da Torino. Ad esempio, sul portale fichajes.net, si può leggere come il Barcellona stia entrando nell’ordine di idee di provare ad intavolare una trattativa con la Juventus mettendo sul piatto ben 3 contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: 3 contropartite per De Ligt

La Juventus valuta De Ligt non meno di 100 milioni di euro: soldi che il Barcellona non può investire in questo momento. Ed ecco perché i blaugrana vorrebbero inserire nell’affare Griezmann, Pjanic e Dembele, tre esuberi, che chi per un motivo e chi per un altro non è riuscito ad integrarsi nei dettami tattici di Ronald Koeman. Proposta al limite dell’inverosimile, anche se l’interessamento del Barca per De Ligt è forte e va monitorato con molta attenzione perché foriero di futuri sviluppi.