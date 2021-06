Calciomercato Juventus, addio in difesa | Futuro in Serie A per il centrale

Calciomercato Juventus, cessione in difesa: asta in Serie A per accaparrarsi il centrale. I dettagli sull’affare

Calciomercato Juventus Dragusin | Riflessioni in casa Juventus per quanto concerne il futuro di Radu Dragusin. Infatti, sul romeno classe ‘2002, secondo quanto riportato da Sportal.it, sarebbe forte l’interessamento del Genoa e del Cagliari, e non è da escludere che si apra alla possibilità di un prestito, per garantirgli la possibilità di maggiore minutaggio.

Dragusin ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2025; accordo con il quale la Juve è riuscita ad avere la meglio sul pressing che alcuni club di Premier League avevano esercitato sull’entourage del calciatore. La Vecchia Signora, dunque, punta molto sul diciottenne, ma chiaramente il suo inserimento in prima squadra sarà graduale: Pirlo gli ha garantito spezzoni di gara, soprattutto in Serie A, ma l’idea è quello di farne un punto fermo della Juventus del suo futuro, ovviamente senza forzare alcun tipo di situazione.