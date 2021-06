Calciomercato Juventus, dalla Francia rilanciano, esattamente dall’Equipe, una nuova importante indiscrezione sul futuro di Donnarumma.

Calciomercato Juventus, dalla Francia, esattamente dall’Equipe, arriva una nuova importante indiscrezione sul futuro di Donnarumma. L’ex portiere del Milan potrebbe non andare subito al PSG come sembra, ma prima in prestito in Serie A. Una cosiddetta bomba che stravolgerebbe il mercato italiano. Ma la squadra menzionata dall’Equipe non sarebbe la Juventus ma la Roma. Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio immediato di Gigio in Francia ma quest’ultima notizia stravolgerebbe, di nuovo, la situazione.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Donnarumma in prestito in Serie A

Venerdì l’esordio degli europei, Donnarumma è il titolare degli azzurri e avrà una grossa responsabilità per tutta la durata del torneo. Inizialmente si pensava ad un futuro del nazionale italiana in maglia bianconera, ma alla fine Raiola avrebbe raggiunto l’accordo con il Psg. Nella Juventus, giusto le scorse settimane, aveva parlato Wojciech Szczęsny ribadendo la sua volontà di rimanere a Torino. A cavallo di queste dichiarazioni è anche arrivata la notizia del quasi passaggio definitivo di Gigio in Francia. Ma l’indiscrezione dell’Equipe parlerebbe prima di un prestito alla Roma.