Calciomercato Juventus, con il possibile addio di CR7, i bianconeri avrebbero già in mente la soluzione. Un grande colpo offensivo.

Calciomercato Juventus, Allegri ha fatto il punto sull’attacco. C’è la volontà di avere un squadra super competitiva anche a livello offensivo, nonostante dovesse partire, come sembra, Cristiano Ronaldo. Per arginare il problema del fuoriclasse portoghese, Allegri avrebbe già chiesto alla dirigenza un grande colpo offensivo. Il cosiddetto bomber d’area capace di andare in doppia cifra stagionale. Dybala verrà molto probabilmente riconfermato e rinnovato. Un vero e proprio acquisto se si pensa al passato dell’argentino pre infortunio. Così come Morata che con Allegri ritrova il suo allenatore preferito.

Calciomercato Juventus, il nuovo attacco bianconero: che formazione!

I possibili rimpiazzi in caso di addio di CR7 sarebbero attaccanti già pronti e capaci di fare la differenza fin da subito. Uno che certamente non passa inosservato è Icardi, l’ex capitano dell’Inter è pronto a ritornare laddove tutto ebbe inizio. Caratteristiche da attaccante moderno e feeling con Dybala, suo connazionale. Il centroavanti potrebbe rappresentare il valore aggiunto per questa Juventus ma non è l’unico nome importante sulla lista. Segnaliamo anche il forte interesse per Vlahovic: il bomber della Fiorentina che in questa stagione è brillato come un diamante pronto a fare il salto di qualità definitivo.