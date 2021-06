Calciomercato Juventus, assalto a Milinkovic Savic | L’annuncio in diretta

Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: l’annuncio in diretta relativo al possibile approdo in bianconero della mezzala serba

Calciomercato Juventus Milinkovic Savic | Non passa sessione estiva di calciomercato, senza che il nome di Sergey Milinkovic Savic non venga accostato alla Juventus. Come fosse un orologio svizzero, l’ombra della mezzala serba si ripresenta puntualmente, come fosse un leit motiv scandito da un metronomo. Alla luce dell’addio di Simone Inzaghi, che di fatto ha alimentato l’esplosione del centrocampista, l’ipotesi che anche il Sergente possa lasciare la Lazio non è del tutto priva di fondamento. Scenario che comunque resta difficile, alla luce della valutazione che ne fa il patron dei biancocelesti Claudio Lotito, non disposto ad ascoltare offerte inferiori agli 80 milioni di euro.

Nelle ultime ore in ottica Juventus è tornato a circolare anche il nome di Paul Pogba, opzionabile in un presunto scambio con Cristiano Ronaldo. Di questo, e di altro, ha parlato Matteo Caronni, giornalista e grande tifoso della Juve, a Telelombardia: ” Non credo che lo scambio Ronaldo-Pogba sia fattibile, per le cifre in termini d’ingaggio in gioco. Piuttosto, ritengo che Allegri abbia chiesto un profilo alla Milinkovic Savic, per il quale comunque servono tanti soldi, ma che piaceva al tecnico già in passato.”