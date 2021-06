Rumors, voci e trattative non mancano di certo in questa fase del calciomercato della Juventus, con gli Europei che ormai però sono alle porte.

Questo non vuole dire che durante il torneo internazionale la dirigenza bianconera smetterà di lavorare, tutt’altro. L’attenzione tornerà a spostarsi sul calcio giocato ma non ci sono dubbi sul fatto che si rincorreranno gli obiettivi prefissati per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. La Juventus vuole tornare al più presto in cima alla classifica di serie A ed è per questo motivo che ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo tecnico. Certamente però adesso il livornese si attende dei rinforzi, in attacco ma anche a centrocampo dove si sta cercando la figura di un playmaker. Tant’è che nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile ritorno di Pjanic.

