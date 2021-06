Dzeko, chi non muore si rivede. Nuovo assalto della Juventus

La Juventus potrebbe sottoporre a Dzeko un contratto di due anni con opzione per il terzo a circa 5 milioni netti. Su questo non ci sarebbero grandi problemi. Resta da capire se le due società si metteranno d’accordo sul prezzo del cartellino. Da 17 milioni a zero in meno di un anno può essere una rinuncia eccessiva per la Roma. Però è questa la discussione all’ombra del Colosseo: può andare bene? Perchè in caso contrario non ci sarebbero dubbi dell’addio (sempre a zero) tra 12 mesi. Che senso avrebbe tenere in casa qualcuno che sa già di vivere da separato?