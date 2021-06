Calciomercato Juventus, cessione Bentancur | C’è la percentuale

Calciomercato Juventus, questione Bentancur, spunta la percentuale sulla rivendita: conviene adesso la cessione ai bianconeri?

Rodrigo Bentancur è uno degli elementi che in questa estate potrebbe lasciare la Juventus. Senza dubbio, nell’ultima stagione, non ha reso come gli altri anni, quando c’era Allegri, per intenderci. Che però è appena tornato in sella. E allora le cose in ogni caso potrebbero cambiare.

L’uruguaiano è arrivato alla Juventus nell’ambito dell’operazione Tevez. Poi la Juve lo strappò agli argentini per 9,5 milioni di euro, come si legge nell’allora comunicato ufficiale. Una cifra che nel corso di questi anni è salita parecchio per il suo cartellino. Tanto che l’Atletico Madrid ci ha messo gli occhi addosso e spera di prenderlo per 30 milioni. Quelli che comunque chiede la Juventus. Non un euro in meno.

