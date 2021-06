Calciomercato Juventus, svolta Buffon | Offerta dalla Spagna

Calciomercato Juventus, offerta per Buffon: dalla Spagna ne sono sicuri. Supergigi è pronto a rientrare in pista?

Calciomercato Juventus Buffon | Potrebbe non durare molto il periodo da “disoccupato” di Gianluigi Buffon, che ha deciso di non prolungare la sua esperienza con la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione di “Sport“, Supergigi sarebbe entrato nel mirino del Barcellona, alla ricerca di un valido sostituto di Ter Stegen, la cui permanenza in blaugrana è stato uno dei motivi del mancato approdo di Donnarumma in Catalogna.

Buffon, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, potrebbe dunque giocare assieme a Messi, dopo aver condiviso il manto erboso con Cristiano Ronaldo: l’indiscrezione, appena rilanciata, non è stata né confermata né smentita. Sicuramente un innesto tra i pali il Barcellona lo dovrà fare, e i blaugrana in questa sessione di mercato hanno provato a più riprese ad aggiudicarsi calciatori a parametro zero. La situazione è da monitorare ora dopo ora: il Barca bussa alla porta di Supergigi, che nel frattempo valuta con solerzia tutte le offerte sul tavolo ( anche dalla Grecia e dal Brasile). Staremo a vedere cosa succederà