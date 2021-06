Pogba alla Juventus, calciomercato | L’indizio social fa impazzire i tifosi

Calciomercato Juventus, svolta Pogba: annuncio sui social che può essere considerato un indizio. Le ultimissime

Calciomercato Juventus Pogba | In un modo a portata di twitt, gli spifferi di calciomercato sono diventati inevitabilmente a portata di social. E così, da un messaggio condiviso o da una foto postata, anche le più segrete trattative possono diventare di ampio dominio pubblico. Ragion per cui, la conversazione social tra Marchisio e Pogba può essere ascritta alla categoria di “possibile indizio di mercato”. Quel “ora vengo a Torino” sta facendo il giro del web: battuta ad effetto o qualcosa di molto più concreto?

Il sogno Pogba per la Juventus, sebbene difficile, non è ancora tramontato: chiaramente bisogna incollare le varie tessere di un mosaico non facile da tenere in piedi. A cominciare dalle richieste dello United, che non intende scendere sotto il muro dei 60 milioni di euro, per poi passare dalle richieste del Polpo, che a Manchester percepisce 15 milioni di euro circa annualmente. Chiaramente, qualcosa potrebbe cambiare laddove dovesse partire Cr7: e intanto, l’indizio social fa discutere..