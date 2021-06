Calciomercato Juventus, contatti per il bomber | Cifra monstre

Calciomercato Juventus, sondaggio per l’attaccante: la richiesta è spaventosa. Tutti i dettagli delle ultime mosse dei bianconeri

Calciomercato Juventus Kane Tottenham | Il mercato della Juventus è entrato nella sua fase cruciale. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri, la campagna acquisti dei bianconeri può dirsi ufficialmente iniziata: la Vecchia Signora deve ancora sciogliere alcuni dubbi, come ad esempio il nodo relativo a Cristiano Ronaldo. L’eventuale addio di Cr7 permetterebbe non soltanto di risparmiare quasi 60 milioni lordi di ingaggio, a cui ovviamente bisognerebbe aggiungere il prezzo con il quale il portoghese sarebbe ceduto, ma eliminerebbe quell’equivoco tattico che tanto ha caratterizzato negativamente la stagione bianconera sotto al gestione Pirlo.

Chiaramente, qualora il cinque volte pallone d’oro dovesse essere ceduto, sarà rimpiazzato adeguatamente. Vanno letti in quest’ottica i sondaggi per Harry Kane di cui i vertici dirigenziali bianconeri, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, si sarebbero resi protagonisti nelle ultime ore. Il contratto del bomber inglese è in scadenza nel 2024, ma l’attaccante avrebbe espresso il proprio desiderio di cambiare aria, alla ricerca di nuovi stimoli. Volontà che ha visto la ferma opposizione degli Spurs, che per il proprio gioiello hanno dichiarato di non accettare cifre inferiori ai 150 milioni di euro.