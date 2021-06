Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal | Ramsey sul piatto

Calciomercato Juventus, Ramsey out: super scambio con l’Arsenal. La trattativa con i Gunners è più di una semplice idea

Calciomercato Juventus Ramsey Arsenal | Aaron Ramsey sembra essere sempre più vicino ad un addio alla Juventus. Il gallese, reduce da una stagione assolutamente disastrosa, non rientra nei dettami tattici di Massimiliano Allegri, ed è ufficialmente sul mercato. Sia chiaro, i bianconeri non hanno nessuna intenzione di svenderlo, e chiedono per l’ex Arsenal non meno di 15 milioni di euro. Ma dal momento che la mezzala è arrivato a Torino a parametro zero, a qualunque cifra verrà venduto, porterà una buona plusvalenza a bilancio, oltre ovviamente al risparmio sull’ingaggio, che si aggira sui 7 milioni netti a stagione. Tanti, troppi soldi per un calciatore che ha deluso le attese: tra problemi fisici ed equivoci tattici, il buon Aaron non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli dimostrati in Premier League, e non è impossibile pensare ad un suo clamoroso ritorno all’Arsenal.

Scambio Arsenal-Juventus, calciomercato: Bellerin al posto di Ramsey?

Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo consistenza l’ipotesi di uno scambio tra Arsenal e Juventus, con Bellerin e Ramsey come protagonisti di questa trattativa. Allegri avrebbe espressamente richiesto un terzino di ruolo per la sua difesa a 4, e Bellerin nelle ultime stagioni ha mostrato segnali di crescita importanti: il laterale piace anche al Psg, che però sembra aver dirottato le proprie attenzioni su Hakimi, per il quale l’Inter continua a chiedere 70 milioni di euro. A Ramsey non dispiacerebbe affatto ritornare all’Arsenal, né a Bellerin attuare il percorso inverso: seguiranno aggiornamenti.