Calciomercato Juventus, beffa Inter | Scambio e conguaglio per la mezzala

Calciomercato Juventus, inserimento dell’Inter per l’obiettivo: Marotta prova a beffare i bianconeri con il maxi scambio

Calciomercato Juventus Pjanic Barella | Uno dei nomi accostati nelle ultime ore alla Juventus è Miralem Pjanic. Il bosniaco, possibile cavallo di ritorno in bianconero, è considerata una pedina importante da Massimiliano Allegri, che l’ha inserito nella lista dei desideri, anche se l’obiettivo numero uno per la Vecchia Signora resta sempre Manuel Locatelli, che il Sassuolo continua a valutare 40 milioni di euro, e per il quale si sta valutando il possibile inserimento di qualche contropartita tecnica. Per quanto concerne l’ex Roma, la trattativa con il Barca resta complicata: i catalani non hanno aperto alla formula del prestito, e le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna sono piuttosto indicative.

Pjanic-Inter, calciomercato Juventus | Idea scambio con Barella: le ultime

Come riferito da fichajes.net, il Barca starebbe meditando di inserire Pjanic, valutato non meno di 50 milioni di euro, nella trattativa con l’Inter per ottenere Barella, il cui prezzo oscillerebbe tra i 90 e i 100 milioni di euro. Una proposta alla quale i nerazzurri sono intenzionati a rispondere con un secco “no, grazie”, ma che la dice lunga sulla volontà da parte dei blaugrana di disfarsi dell’ex centrocampista della Juventus, il cui ritorno a Torino appare però una possibilità alquanto difficile.